Медина заявил, что у него нет конфликта с Федотовым

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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что у него нет конфликта с главным тренером команды Владимиром Федотовым.
«Нет никакого конфликта с тренером. Да, была небольшая размолвка, но ничего серьезного. Это эмоции, горячность в моменте, не нужно это воспринимать как что-то, что происходит на постоянной основе», — приводит слова Медины Metaratings.ru.
25-летний парагваец присоединился к ЦСКА в январе 2022 года и провел за команду 27 матчей, забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования