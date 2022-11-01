Медина заявил, что у него нет конфликта с Федотовым

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что у него нет конфликта с главным тренером команды Владимиром Федотовым.

«Нет никакого конфликта с тренером. Да, была небольшая размолвка, но ничего серьезного. Это эмоции, горячность в моменте, не нужно это воспринимать как что-то, что происходит на постоянной основе», — приводит слова Медины Metaratings.ru.

25-летний парагваец присоединился к ЦСКА в январе 2022 года и провел за команду 27 матчей, забил 7 мячей и отдал 6 результативных передач.