Медина: «В «Спартаке» недовольны итогами первого круга»

Полузащитник «Спартака» Хесус Медина оценил результаты первого круга РПЛ.

«Если оценивать результаты первого круга, то мы точно могли бы сделать больше. Внутри команды мы недовольны итогами 15 туров, но есть ряд объективных причин, почему это произошло. Будем стараться улучшить результаты», — цитирует Медину Metaratings.

«Спартак» закончил первый круг на шестом месте в турнирной таблице РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля набрала 24 очка в первых 15 матчах. В последнем туре красно-белые на своем поле обыграли «Ростов» (2:1).

26-летний парагваец в летнее трансферное окно перешел в «Спартак» из ЦСКА. Он провел 16 матчей за новую команду, забил два мяча и сделал две результативные передачи.