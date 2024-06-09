Медведев иронично отреагировал на интерес «Зенита» к Йовичу: «И еще к 10 игрокам на -ич»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» интерес сине-бело-голубых к нападающему «Милана» Луке Йовичу. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто.

«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Милана» Луке Йовичу? И еще к 10 игрокам с окончанием фамилий на -ич», — сказал Медведев «СЭ».

Йович выступает за «Милан» с сентября прошлого года. Он провел за команду 30 матчей, забил девять мячей и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.