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Медведев иронично отреагировал на интерес «Зенита» к Йовичу: «И еще к 10 игрокам на -ич»

Медведев иронично отреагировал на интерес «Зенита» к Йовичу
Зарина Халимхонова
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» интерес сине-бело-голубых к нападающему «Милана» Луке Йовичу. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто.

«Зенит» проявляет интерес к нападающему «Милана» Луке Йовичу? И еще к 10 игрокам с окончанием фамилий на -ич», — сказал Медведев «СЭ».

Йович выступает за «Милан» с сентября прошлого года. Он провел за команду 30 матчей, забил девять мячей и сделал одну голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

Лука Йович
ФК Зенит
ФК Милан
Александр Медведев (руководитель)
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