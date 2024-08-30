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Сегодня, 17:22

Медведев: «Соболев находится в очень хорошей физической форме»

Алексей Михайлов
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в ходе презентации новичка клуба Александра Соболева ответил на вопрос о спортивной форме нападающего.

Ранее действующий чемпион России по футболу объявил о переходе 27-летнего форварда из «Спартака». Соболев подписал контракт по схеме 3+1, ориентировочная сумма трансфера — 10 миллионов евро.

— Известно, что индивидуальные тренировки не могут подменить тренировки в команде. Завтра Александр приедет на базу, хотя команда в отъезде, и начнет работать. Результаты УМО (углубленного медицинского обследования, — Прим. «СЭ») показывают, что он находится в очень хорошей физической форме.

Соболев с 2020 года выступал за «Спартак». В нынешнем сезоне футболист провел на поле за московскую команду всего 67 минут, а после матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) был отстранен от тренировок с красно-белыми.

Александр Соболев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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