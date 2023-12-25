Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:01

Медведев назвал фейком информацию об уходе Ерохина из «Зенита» в «Сочи»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о том, что полузащитник Александр Ерохин перейдет в «Сочи».

«Мы слухи, особенно фейковые слухи не комментируем», — приводит слова Медведева «Спорт День за Днем».

Контракт Ерохина с «Зенитом» рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем сезоне 34-летний россиянин провел 18 матчей, на его счету 3 голевые передачи.

Всего за «Зенит» Ерохин провел 212 матчах, забил 36 голов и стал автором 17 результативных передач.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/medvedev-nazval-feykom-informatsiyu-ob-ukhode-erokhina-iz-zenita-v-sochi
Александр Ерохин
Футбол
ФК Зенит
ФК Сочи
1
0
Читайте также
Портал Chess.com забанил Крамника за борьбу с читерством
Костомаров назвал свои главные принципы в жизни
Российские бойцы спасли брошенную своими на поле боя украинскую военнослужащую
РБК: Набиуллина не стала оценивать присуждение ей статуса «разрушитель года»
Шойгу доложил Путину о полном освобождении Марьинки
Мосгорсуд освободил приговоренного к 7 годам экс-зампреда ЦБ Корищенко
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Агент Щенникова рассказал, чем игрок занимается после ухода из футбола

Салихова поделилась мнением о турнирном положении «Зенита» и «Сочи»