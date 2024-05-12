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Сегодня, 15:20

Медведев назвал футболистов «Зенита» «импотентами» после поражения от ЦСКА

Александр Медведев.
Фото Анна Мейер/ ФК «Зенит», «СЭ»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал футболистов сине-бело-голубых «импотентами» в раздевалке после матча 28-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:1). Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своем телеграм-канале.

По информации источника, после встречи в раздевалке петербуржцев состоялся тяжелый разговор между председателем правления клуба и командой. Причем, для легионеров был сделан перевод с разъяснением значения слова «импотенция». Как отмечает Карпов, глава Газпрома Алексей Миллер к футболистам не заходил.

После 28-го тура РПЛ «Зенит» потерял первое место в турнирной таблице, пропустив вперед московское «Динамо». У бело-голубых — 53 очка, у команды Сергея Семака — 51.

Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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