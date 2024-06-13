Медведев назвал информацию о переходе Жедсона Фернандеша в «Зенит» досужими домыслами

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о трансфере полузащитника «Бешикташа» Жедсона Фернандеша в клуб из Санкт-Петербурга.

«Информация о переходе Жедсона Фернандеша из «Бешикташа» в «Зенит» является досужими домыслами», — цитирует Медведева «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что «Зенит» согласовал условия контракта с 25-летним португальцем.

В минувшем сезоне Фернандеш провел 45 матчей за «Бешикташ» во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал 6 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.