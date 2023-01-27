Медведев назвал провокационными слухами новости о возможном уходе Малкома и Барриоса из «Зенита»

Президент «Зенит» Александр Медведев Медведев назвал слухами новости о возможном уходе футболистов Малкома и Вильмара Барриоса из клуба.

«Не надо верить слухами, особенно провокационным», — приводит слова Медведева Metaratings.ru.

Ранее издание L`Equipe сообщило, что советник «ПСЖ» Луиш Кампуш возобновит переговоры с «Зенитом» по поводу трансфера Малкома. Также сообщалось, что турецкий клуб «Бешикташ» сделал официальное предложение по покупке хавбека Барриоса.

В текущем сезоне Вильмар провел 20 матчей за сине-бело-голубых, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

25-летний Малком в текущем сезоне в составе «Зенита» сыграл 23 матча во всех турнирах, забил 15 голов и отдал 7 результативных передач. Портал Tranfermarkt оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро.