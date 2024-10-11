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Сегодня, 13:29

Медведев назвал решение CAS по иску «Барселоны» к «Зениту» торжеством справедливости

Владислав Маслов
Корреспондент
Александр Медведев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев назвал торжеством справедливости отказ Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску «Барселоны» о выплате бонусов за трансфер экс-форварда петербуржцев Малкома.

Ранее сообщалось, что каталонцы хотели получить от российского клуба 490 тысяч евро за каждый сезон, по итогам которого он мог попасть в Лигу чемпионов. В трансферное соглашение между клубами был прописан пункт о выплате данной суммы в том случае, если Малком сыграет в половине матчей сезона РПЛ. Бразилец покинул «Зенит» летом 2023 года, перейдя в саудовский «Аль-Хиляль». По итогам сезонов-2021/22 и 2022/23 петербуржцы становились чемпионами России.

С 2022 года российские команды отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА, поэтому «Зенит» фактически не имел возможности выступить в Лиге чемпионов. CAS принял сторону петербургского клуба.

«Тема закрыта, иск «Барселоны» отклонен — справедливость восторжествовала. Хочется пожелать испанским коллегам выяснять отношения только на футбольном поле», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Источник: РИА Новости Спорт
ФК Барселона
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)

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