Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 05:15

Медведев не исключил возможность продажи футболистов «Зенита» до конца трансферного окна

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев не исключает, что до конца трансферного окна кто-то из игроков покинет команды.

— Отвечая на вопрос про трансферы на вход, вы сказали, что «кампания заканчивается с закрытием ТО». Можно ли аналогично сказать про продажу или аренды футболистов?

— Да, конечно можно, — цитирует Metaratings.ru Медведева.

Этим летом «Зенит» покинули Александр Васютин, Данил Круговой, Артем Касимов, Марио Фернандес, Владислав Саусь и Александр Коваленко, а также в аренду отправились Даниил Одоевский, Ваня Дркушич, Алексей Сутормин, Зелимхан Бакаев, Вильсон Изидор и другие.

Источник: Metaratings.ru
0
Читайте также
Международный день бокса отметят 27 августа
Какие законы вступят в силу с 1 сентября 2024 года?
Минобороны сообщило об ударе «Кинжалами» по аэродромам Украины
Соболева готовы купить за границей, Глебов поговорил с Карпиным о переходе в «Спартак». Трансферные слухи РПЛ за 27 августа
Зеленский впервые заявил об использовании F-16
Актриса Светлана Дружинина госпитализирована в Москве
Популярное видео
«Факел» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 6-го тура 25 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 24 августа
РПЛ: видео голов 6-го тура 23 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Билялетдинов: «У «Зенита» иссяк стартовый порыв»