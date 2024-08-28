Медведев не исключил возможность продажи футболистов «Зенита» до конца трансферного окна

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев не исключает, что до конца трансферного окна кто-то из игроков покинет команды.

— Отвечая на вопрос про трансферы на вход, вы сказали, что «кампания заканчивается с закрытием ТО». Можно ли аналогично сказать про продажу или аренды футболистов?

— Да, конечно можно, — цитирует Metaratings.ru Медведева.

Этим летом «Зенит» покинули Александр Васютин, Данил Круговой, Артем Касимов, Марио Фернандес, Владислав Саусь и Александр Коваленко, а также в аренду отправились Даниил Одоевский, Ваня Дркушич, Алексей Сутормин, Зелимхан Бакаев, Вильсон Изидор и другие.