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Сегодня, 20:59

Медведев о сроках восстановления Кассьерры: «Врачебная тайна»

Руслан Минаев
Матео Кассьерра.
Фото ФК «Зенит»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, когда форвард питерцев Матео Кассьерра вернется на поле.

«Кассьерра не полетит в сборную Колумбии из-за повреждения. Сроки восстановления — врачебная тайна», — цитирует Медведева Sport24.

26-летний колумбиец получил повреждение в матче 15-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1). Его заменили на 86-й минуте.

В текущем сезоне Кассьерра провел 20 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 13 мячей и отдал 5 голевых передач.

Источник: Sport24
Матео Кассьерра
РПЛ
Александр Медведев (руководитель)
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