Медведев объяснил, почему Гонду решил не оставлять свою фамилию на футболке «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос «СЭ», почему новичок команды Лусиано Гонду выбрал имя вместо фамилии для нанесения на игровую футболку.

«Вам должно быть хорошо известно, что латиноамериканские игроки, да и не только, очень часто выбирают на спине не фамилии, а имена или псевдонимы», — сказал Медведев «СЭ».

В период выступления за «Аргентинос Хуниорс», а также за сборную Аргентины по футболу до 23 лет футболист выступал с фамилией «Гонду» на спине.

Ранее «СЭ» сообщал, что сумма трансфера 23-летнего аргентинца составила около 12 миллионов евро. Гонду играл в «Аргентинос Хуниорс» с 2023 года. В 38 матчах за команду он забил 14 голов и сделал 5 результативных передач.