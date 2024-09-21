Медведев: «У «Зенита» всегда один вектор в трансферной компании — подбор лучших игроков»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев оценил летнюю трансферную кампанию петербургского клуба.

«Оценку трансферной кампании будут давать результаты чемпионата и Кубка России. Упор на россиян? Неправильная оценка. У нас вектор всегда один — подбор лучших игроков в соответствии с регламентом, позволяющим иметь определенное количество легионеров и российских игроков. Никакого вектора по странам у «Зенита» нет и не было», — приводит слова Медведева Sport24.

после 8-ми туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 20 очков.