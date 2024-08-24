Медведев: «Все больше и больше людей находят время, чтобы сходить на футбол»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился впечатлениями от праздничного мероприятия в честь юбилея побед команды в Кубке СССР-1944, чемпионате СССР-1984 и Кубке России-1999.

— Пространство «Флагшток» очень интересное, — сказал Медведев. — Здесь проходят различные события, мероприятия, концерты, которые собирают большое количество зрителей. Особенно приятно, что так совпало. У нас здесь и кубок 1944 года и чемпионство 1984-го и кубок 1999-го. Люди пришли и с удовольствием отдыхают здесь, общаются с нашими легендами. Призыв «Свистать всех наверх!» оправдался. Все, кто мог, пришли.

Здесь столько разных вещей можно сделать, поиграть в настольные и напольные игры. И я вижу с каким удовольствием все играют, набирают бонусы и баллы. Конечно, сегодня повезло с погодой. Вчера прогноз был неблагоприятный, но прошлось раздвинуть тучи руками. Так что сегодня будет отличная погода. Насколько я знаю, крыша на стадионе открыта. Так что душно не будет и не зальет. Поэтому, кто еще не успел оформить Fan ID и купить билет, пожалуйста, у нас есть пункт, который позволяет быстро все оформить.

— В чем важность проведения данного мероприятия для Петербурга?

— Можно посмотреть и подумать, что совпадение. Но вот 1944 год, шла война и даже в блокадном Ленинграде нашли в себе силы и мужество, чтобы сыграть. Насколько я помню, это был первый розыгрыш кубка в военное время. Удалось победить. Конечно, это очень символично, что прорвали блокаду и выиграли этот красавец кубок. По-моему, он не только не уступает новым призам, но и превосходит их по своей красоте, скульптурной мощи. Я думаю, что сфотографироваться с призами — это как прикоснуться к истории. Ведь болельщики, они как футболисты и тренеры... Все играют для кого? Для болельщиков! Чем их больше будет, тем лучше. У нас же лозунг «Один город — одна команда» сейчас несколько изменился. Теперь это «Один город — один клуб», в котором и футбольные две команды (мужская и женская), баскетболисты, гандболисты и волейболисты. Все это под одной маркой зенитовской происходит. Я вижу, что все больше и больше людей находят время, чтобы сходить на на футбол, баскетбол, волейбол, гандбол... Ну и на хоккей — СКА тоже часть нашей системы, хоть и называется по-другому.

24 августа в общественном пространстве «Флагшток» в Санкт-Петербурге проходит фестиваль «Год легендарных побед». Мероприятия посвящено юбилею сразу трех трофеев «Зенита»: Кубку СССР 1944 года, золоту чемпионата страны-1984 и Кубку России-1999.