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Сегодня, 15:04

Медведев оценил ретровидео «Динамо» со своим поздравлением: «После недавних 1:4 и 0:3 с «Зенитом» такого не было»

Медведев оценил ретровидео «Динамо» со своим поздравлением
Артем Бухаев
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал «СЭ» ироничную публикацию, выложенную «Динамо» после победы над командой из Санкт-Петербурга в матче 26-го тура РПЛ (1:0). Московский клуб опубликовал архивное видео, где нынешний председатель правления петербуржцев Александр Медведев поздравляет «Динамо» как болельщик команды.

«У «Динамо» спрашивайте целеполагание. После недавних 1:4 и 0:3 с «Зенитом» такого не было», — сказал Медведев «СЭ».

«Зенит» (50 очков) лидирует в РПЛ, на втором месте — «Краснодар» (49, один матч в запасе), «Динамо» (47) — третье.

Софья Грецкая

ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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