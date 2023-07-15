Медведев опроверг информацию о лишнем весе у Марио Фернандеса

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев высказался о ситуации с защитником Марио Фернандесом, который все еще не подписал контракт с петербургским клубом.

— Не подписываем Марио из-за лишнего веса? Глупости не комментируем. Все идет по плану.

— То есть Фернандес в форме?

— Он худее меня в три раза.

14 июля в СМИ появилась информация, что презентация Марио Фернандеса в «Зените» откладывается из-за того лишнего веса футболиста.

Ранее председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что в среду, 12 июля, 32-летний Фернандес должен пройти медосмотр для завершения перехода в клуб.

По информации «СЭ», 32-летний футболист заключит соглашение по одному из трех вариантов: на два года, на три года или по схеме «два плюс один».