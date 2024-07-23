Медведев — о переходе Соболева в «Зенит»: «Информация не соответствует действительности»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что форвард «Спартака» Александр Соболев перейдет в петербургский клуб.

«Соболев переходит в «Зенит»? Эта информация не соответствует действительности», — приводит слова Медведева Sport24.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что главный тренер красно-белых Деян Станкович объявил команде об уходе 27-летнего россиянина. Позже спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что Соболев отстранен от тренировок.