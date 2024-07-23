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Сегодня, 20:32

Медведев — о переходе Соболева в «Зенит»: «Информация не соответствует действительности»

Сергей Разин
корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что форвард «Спартака» Александр Соболев перейдет в петербургский клуб.
«Соболев переходит в «Зенит»? Эта информация не соответствует действительности», — приводит слова Медведева Sport24.

Ранее Telegram-канал «Мутко против» сообщал, что главный тренер красно-белых Деян Станкович объявил команде об уходе 27-летнего россиянина. Позже спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал заявил, что Соболев отстранен от тренировок.

В первом матче нового сезона РПЛ «Спартак» уступил «Оренбургу» со счетом 0:2. Соболев отыграл в этой встрече 69 минут и был заменен после второго гола оренбуржцев.

Источник: Sport24
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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