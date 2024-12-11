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Сегодня, 14:02

Медведев опроверг возможный переход Хлусевича в «Зенит»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе защитника «Спартака» Даниила Хлусевича в клуб из Санкт-Петербурга.

11 ноября об интересе «Зенита» к Хлусевичу сообщил журналист Иван Карпов.

— Появилась информация, что Даниил Хлусевич может перейти в «Зенит».

— Это не так, — приводит слова Медведева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Хлусевич провел 14 матчей и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 5 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
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Даниил Хлусевич
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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