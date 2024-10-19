Медведев — о возможном паспорте РФ для Сантоса: «Ждите официальных сообщений»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном получении бразильским защитником клуба Дугласом Сантосом паспорта РФ.

«Ждите официальных сообщений, а не от карпа из пруда», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале «Инсайды от Карпа» сообщил, что ведется работа над получением российского гражданства для игрока.

Сантос выступает за петербургский клуб с 2019 года, его контракт рассчитан до лета 2027 года. В текущем сезоне 30-летний бразилец провел 15 матчей во всех турнирах и сделал 3 голевые передачи.