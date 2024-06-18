Медведев отреагировал на информацию о вылете Глушенкова в Санкт-Петербург

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о вылете полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова в Санкт-Петербург для подписания контракта с питерским клубом.

«Ждите официальных сообщений», — сказал Медведев «СЭ».

Футболист выступает за «Локомотив» с января прошлого года. В прошлом сезоне Глушенков провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.