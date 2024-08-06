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Сегодня, 20:20

В «Зените» опровергли интерес к полузащитнику «Бенфики» Кекчю

Алексей Михайлов
Оркун Кекчю.
Фото Global Look Press
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе петербургского клуба к турецкому атакующему полузащитнику «Бенфики» Оркуну Кекчю.

«Кекчю может перейти в «Зенит»? Мы смотрим всех, но им не интересовались», — сказал Медведев «СЭ».

Ранее «СЭ» стало известно о желании «Зенита» приобрести Кекчю. Турецкого полузащитника рассматривают в качестве альтернативы сербу Ивану Иличу из «Торино». Чемпион России готов заплатить за Кекчю около 25 миллионов евро. Именно в эту сумму СМИ ранее оценивали возможный переход Илича.

В сезоне-2023/24 23-летний Кекчю забил 7 мячей в 43 матчах за «Бенфику» во всех турнирах и отдал 11 голевых передач. На счету футболиста также 2 гола в 32 матчах за сборную Турции. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 27 миллионов евро.

РПЛ
ФК Бенфика
ФК Зенит
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