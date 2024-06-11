Сегодня, 19:53
Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что полузащитник Вендел подписал с петербургским клубом новое соглашение.
Ранее друг 26-летнего футболиста сообщил, что бразилец продлил контракт с сине-бело-голубыми.
«У него и так длинный контракт, изучайте историю», — приводит РИА «Новости» слова Медведева.
Бразилец перешел в «Зенит» из «Спортинга» осенью 2020 года за 20,3 миллиона евро. В минувшем сезоне хавбек провел 35 матчей за питерцев во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 10 результативных передач.
Текущий контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.