Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:53

Медведев — о слухах про новый контракт Вендела с «Зенитом»: «Изучайте историю»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что полузащитник Вендел подписал с петербургским клубом новое соглашение.

Ранее друг 26-летнего футболиста сообщил, что бразилец продлил контракт с сине-бело-голубыми.

«У него и так длинный контракт, изучайте историю», — приводит РИА «Новости» слова Медведева.

Бразилец перешел в «Зенит» из «Спортинга» осенью 2020 года за 20,3 миллиона евро. В минувшем сезоне хавбек провел 35 матчей за питерцев во всех турнирах, в которых забил 4 гола и отдал 10 результативных передач.

Текущий контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до лета 2027 года.

Источник: РИА Новости
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
2
Обсудить
Читайте также
12 июня в CAS решит вопрос о перераспределении медалей командного турнира фигуристов на Играх-2022
Российская теннисистка Элина Аванесян будет выступать за Армению
Бортников сообщил об установке причастности Украины к теракту в «Крокусе»
Карпин заявил, что может уйти из сборной России. Что не устраивает главного тренера и кого могут назначить вместо него
Адвокат генерала Попова назвал его отправку на СВО шансом приостановить дело
В Петербурге по фото нашли скрывавшегося с 1997 года подозреваемого в убийстве
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Материалы сюжета: РПЛ, лето 2024: трансферы, сборы и товарищеские матчи
Горшков: «Глушенков и Глебов — сильные футболисты с паспортом РФ, что важно для «Зенита»
Булыкин: «Переход в «Зенит» — шаг вперед для Глушенкова»
Агент Сафонов заявил, что Помазун не хочет быть запасным вратарем
«Зенит» ведет переговоры по трансферу Фернандеша из «Бешикташа»
Агент защитника «Ахмата» Ловата: «Рано говорить о возможном уходе из российского клуба»
Агент Тюкавина рассказал, в каких чемпионатах хочет выступать форвард «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Агент Тюкавина допустил, что игрок летом покинет «Динамо»

Песьяков: «Сафонов — топ, понял это через 15 минут в сборной»