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Сегодня, 12:21

Медведев отреагировал на новость о том, что Чистяков тренируется с «Зенитом»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Дмитрий Чистяков.
Фото Global Look Press
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова агента Дмитрия Чистякова Андрея Талаева о том, что защитник сегодня утром тренировался вместе с командой.

— Агент Чистякова заявил, что защитник сегодня тренировался с командой. Означает ли это, что игрок не выведен из состава «Зенита»?

— Прежде чем задавать неподготовленные вопросы, изучите разницу между составом и основным составом, — сказал Медведев.

— Он выведен из основного состава команды?

— Узнаете завтра у Семака.

6 ноября, на следующий день после поражения от «Ахмата» (1:2) в матче 16-го тура РПЛ генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что клуб вывел Чистякова из основного состава команды.

Позднее «СЭ» стало известно, что «Зенит» не отстранял Чистякова от тренировок с командой.

В сезоне-2022/23 28-летний Чистяков принял участие в 9 матчах команды и не отличился результативными действиями.

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Дмитрий Чистяков
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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