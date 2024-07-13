Медведев — о Клаудиньо: «С чего вы взяли, что это его последняя игра?»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о будущем полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо.

— Игра за Суперкубок России — последняя для Клаудиньо?

— С чего вы взяли? — сказал Медведев журналистам.

Ранее сообщалось, что сегодня, 13 июля, «Фламенго» объявит о переходе игрока и подпишет с ним контракт до 2029 года. Это произойдет по окончании матча за OLIMPBET Суперкубок России с «Краснодаром».

Бразилец в сезоне-2023/24 третий раз подряд вместе с «Зенитом» завоевал золотые медали чемпионата России. Клаодиньо принял участие в 42 матчах, забил 5 голов и сделал 9 результативных передач.