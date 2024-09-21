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Сегодня, 16:04

Медведев поддержал идею турнира с участием легенд российского футбола

Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что поддерживает идею турнира с участием легенд российского футбола.

«Матч, состоявшийся в пятницу, был посвящен памяти Павла Федоровича Садырина, но всегда можно найти достойный повод, чтобы собрать звезд недавнего прошлого. Это хорошая история не только для самих ветеранов и болельщиков, которые видели их в расцвете сил и игровой карьеры, но и, самое главное, для подрастающего поколения. Легенды футбола — носители нашей большой и славной футбольной истории, в которой были замечательные страницы. Поэтому это замечательный формат, и очень здорово, что с его помощью Российский футбольный союз объединяет клубы, хранит традиции и память о легендарных футболистов.

Еще после первых успешных матчей с участием легенд «Зенита» и «Спартака», ретро-матча в Волгограде в память о «матче на руинах» после победы в Сталинградской битве, который собрал более 30 тысяч болельщиков, была, и я надеюсь, что еще живет идея организовать целый турнир с участием легенд российского футбола. На 6-8 команд, который РФС мог бы проводить во время пауз матчей РПЛ», — сказал Медведев.

20 сентября в Санкт-Петербурге состоялся ретроматче легенд памяти Павла Федоровича Садырина, в котором приняли участие ветераны ЦСКА и "Зенита". Армейцы победили со счтетом 3:1.

Футбол
Александр Медведев (руководитель)

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