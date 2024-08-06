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Сегодня, 16:54

Медведев поделился мнением о матче 4-го тура РПЛ с «Динамо»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о матче 4-го тура РПЛ с «Динамо».

— «Динамо» сохранило многих игроков, поэтому будет очень интересная и непростая игра. Мы сделаем все, чтобы победить.

— По первым турам уже видно, кто будет соперником «Зенита» в этом сезоне?

— Пока это слишком рано комментировать. Давайте дождемся первых десяти матчей, а затем будем эту тему обсуждать.

«Зенит» после трех туров РПЛ набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» идет на второй строчке, уступая команде Сергея Семака по дополнительным показателям. Встреча 4-го тура с бело-голубыми пройдет 10 августа на стадионе «Газпром Арена».

Сергей Семак
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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