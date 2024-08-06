Сегодня, 16:54
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о матче 4-го тура РПЛ с «Динамо».
— «Динамо» сохранило многих игроков, поэтому будет очень интересная и непростая игра. Мы сделаем все, чтобы победить.
— По первым турам уже видно, кто будет соперником «Зенита» в этом сезоне?
— Пока это слишком рано комментировать. Давайте дождемся первых десяти матчей, а затем будем эту тему обсуждать.
«Зенит» после трех туров РПЛ набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» идет на второй строчке, уступая команде Сергея Семака по дополнительным показателям. Встреча 4-го тура с бело-голубыми пройдет 10 августа на стадионе «Газпром Арена».