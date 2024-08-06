Сегодня, 17:05
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением об игре Андрея Лунева за «Динамо».
— В этом сезоне в «Динамо» перешел Андрей Лунев. Не обидно, что бывший голкипер «Зенита» достался им?
— Это судьба игрока. У нас сейчас мало футболистов, которые проводят всю карьеру в одном клубе. Андрей попробовал себя и в Германии, и в Азербайджане. Посмотрим, как будет играть за «Динамо». Тем более если он выйдет на поле в субботу.
«Зенит» после трех туров РПЛ набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» идет на второй строчке, уступая команде Сергея Семака по дополнительным показателям. Встреча 4-го тура с бело-голубыми пройдет 10 августа на стадионе «Газпром Арена».