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Сегодня, 21:48

Медведев — об информации Globo по уходу Вендела: «Наверное, это издание «Глупо»

Константин Белов
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможный уход полузащитника Вендела в «Ботофаго» в это зимнее трансферное окно.

Ранее Globo сообщило, что «Ботафого» хочет арендовать 26-летнего бразильца с правом выкупа при достижении определенных показателей.

«Вендел может уйти в аренду в «Ботофаго»? Чья это информация? Globo? Наверное, это издание «Глупо». Слухи не комментируем и не обсуждаем», — сказал Медведев «СЭ».

Вендел в этом сезоне провел 18 матчей, забил 4 гола и отдал 6 ассистов.

«Зенит» после 18 туров занимает второе местов в РПЛ, набрав 36 очков.

Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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