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Сегодня, 17:12

Медведев: «Поведение Соболева? У нас не институт благородных девиц»

Алексей Михайлов
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос, не пугает ли клуб поведение новичка Александра Соболева.

— Поведение Соболева? У нас же не институт благородных девиц. Прежде чем решение о переходе было принято, были долгие беседы с Александром. И главный тренер Сергей Богданович Семак, и я неоднократно разговаривали с Сашей. И уж поверьте, за свою карьеру я научился распознавать дурость, пошлость и все, что имеет к этому отношение. Поэтому я уверен, что Саша вольется в команду и своей игрой докажет, что он игрок высокого уровня, игрок сборной. Будет только наращивать свой счет голам и голевым передачам.

В пятницу, 30 августа, «Зенит» объявил о переходе Соболева из «Спартака». Форвард подписал контракт с сине-бело-голубыми по схеме 3+1.

Александр Соболев
Футбол
ФК Зенит
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