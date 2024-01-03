Медведев отреагировал на информацию о переходе защитника Нино в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал возможный переход защитника «Флуминенсе» Нино в питерский клуб.

Ранее пресс-атташе бразильского клуба заявил, что трансфер близок.

«Договоренность по трансферу Нино? Ждите», — цитирует Медведева Sport24.

26-летний Нино играет за «Флуминенсе» с 2019 года. Контракт бразильца с кубом рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 11 миллионов евро.

В минувшем сезоне Нино провел за «Флуминенсе» 55 матчей, забил 5 голов и отдал 2 результативные передачи.