Медведев: «Клаудиньо — художник футбола. Подборку его голов можно пересматривать долго»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев заявил, что можно долго смотреть, как полузащитник Клаудиньо забивал за петербургский клуб.

В среду «Зенит» объявил о переходе 27-летнего бразильца в катарский «Аль-Садд». По информации CNN Brasil, петербуржцы получат за продажу игрока 20 миллионов евро.

«Вклад Клаудиньо в победы «Зенита» очень трудно переоценить. Он вошел в команду очень быстро и блестяще, провел два очень хороших сезона. И даже когда у него игра не шла так хорошо, как раньше, он оставался игроком основного состава.

Он, как это можно говорить, настоящий художник футбола. Те более 50 очков в чемпионате, кубке и европейских соревнованиях, эти все голы и голевые передачи — одна другой лучше, их можно пересматривать. Советую посмотреть подборку голов, которую выложил «Зенит», ее можно смотреть без конца», — цитирует Медведева ТАСС.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 года, он провел за команду 104 игры, забил 21 гол и сделал 26 голевых передач. Вместе с клубом футболист трижды выиграл чемпионат и Суперкубок России, а также один раз стал победителем кубка страны.

По итогам сезона-2021/22 бразильца признали лучшим футболистом РПЛ. В феврале 2023 года игрок получил российское гражданство.