Медведев призвал не бежать впереди паровоза на фоне слухов о трансфере Глушенкова

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе полузащитника «Локомотива» Максима Глушенкова.

«Подписан ли контракт с Максимом Глушенковым? Не надо бежать впереди паровоза», — сказал Медведев «СЭ».

Футболист выступает за «Локомотив» с января 2023 года. В минувшем сезоне Глушенков провел за красно-зеленых 38 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и сделал 21 результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 11 миллионов евро.