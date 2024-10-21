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Сегодня, 05:07

Никита Медведев: «Матч с «Ростовом» не был принципиальным, у меня нет обид»

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Пари НН» Никита Медведев подвел итоги матча 12-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

— Ничего принципиального, — приводит слова Медведева «РБ Спорт». — У меня много друзей в «Ростове». Нет никаких обид, никаких вопросов. Я оказался в другой команде сейчас, просто пытаюсь приносить пользу.

— Как оцениваете встречу с бывшей командой?

— В концовке «Ростов» нас начал давить. Тем более после забитого мяча они побежали вперед. Для них точно этот результат неудовлетворительный. Но для нас тоже. Мы должны дома побеждать.

«Пари НН» с 12 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» с 13 очками — на восьмой строчке.

Источник: РБ Спорт
Никита Медведев
ФК Нижний Новгород
ФК Ростов

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