Никита Медведев: «Матч с «Ростовом» не был принципиальным, у меня нет обид»

Вратарь «Пари НН» Никита Медведев подвел итоги матча 12-го тура РПЛ против «Ростова» (1:1).

— Ничего принципиального, — приводит слова Медведева «РБ Спорт». — У меня много друзей в «Ростове». Нет никаких обид, никаких вопросов. Я оказался в другой команде сейчас, просто пытаюсь приносить пользу.

— Как оцениваете встречу с бывшей командой?

— В концовке «Ростов» нас начал давить. Тем более после забитого мяча они побежали вперед. Для них точно этот результат неудовлетворительный. Но для нас тоже. Мы должны дома побеждать.

«Пари НН» с 12 очками занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, «Ростов» с 13 очками — на восьмой строчке.