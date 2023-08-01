Медведев: «Вендел тренируется. Хотим ли его продать? У нас товар, у вас купец»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с трансфером Вендела.

— А что с Венделом?

— Вендел тренируется. Хотим ли его продать? У нас товар, у вас купец. Если будет предложение, которое устроит, тогда сможем отправить его. У него были личные обстоятельства связанные со смертью двух близких людей. Он понес наказание за то, что долго отсутствовал. Он тренируется с главной командой, но главный тренер будет решать нужен он или нет.

— Получали ли предложение от «Наполи» по Венделу?

— Пока нет.

Ранее агент Вендела объяснил, почему трансфер полузащитника «Зенита» во «Фламенго» может не состояться.

Ранее журналист Иван Карпов в Telegram-канале «Инсайды от Карпа» опубликовал бумагу с официальным предложением «Фламенго» за трансфер Вендела. Бразильский клуб 27-го июля предложил 15 миллионов, а 31-го числа увеличил сумму до 16 миллионов с бонусом в 20 процентов при последующей продаже.

Трансферное окно в Бразилии закроется в среду, 2 августа.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В сезоне-2023/24 26-летний бразилец не выходил на поле. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подтвердил, что футболист ведет поиск новой команды.