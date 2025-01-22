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Медведев: «Предложение «Аль-Садда» было лучше для «Зенита» и игрока»

Сергей Ярошенко
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Председатель правления директор «Зенита» Александр Медведев прокмментировал уход полузащитника Клаудиньо в «Аль-Садд».

«У нас не было соглашения (о продаже Клаудиньо) с уважаемым «Палмейрасом». Мы вели переговоры с ними и с другой бразильской командой, а также с катарской командой. В конечном итоге предложение «Аль-Садда» было лучшим как для «Зенита», так и для игрока, принявшего решение присоединиться к «Аль-Садду», — приводит слова Медведева ESPN.

Ранее стало известно, что 27-летний бразилец заявил президенту «Палмейраса», что его не интересует переход в катарскую команду и согласился на трансфер. Однако когда переговоры были уже на финальной стадии, Клаудиньо и его представители остановили сделку, получив более выгодное предложение.

CNN Esportes сообщает, что сумма трансфера в катарский клуб составит 20 миллионов евро.

Клаудиньо выступал за «Зенит» с 2021 года. С того момента он провел за команду 124 матча, забил 21 гол и сделал 31 результативную передачу. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 17 миллионов евро.

Источник: ESPN
Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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