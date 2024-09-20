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Сегодня, 17:07

Медведев — о Марио Фернандесе: «Мы надеялись, что после операции он сможет вернуться на профессиональный уровень»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением об уходе защитника Марио Фернандеса.

«Мы надеялись, что после операции он сможет вернуться на профессиональный уровень. Он все для этого делал. И врачи. Марио работал в три раза больше, чем все остальные. У него была мечта вернуться на профессиональный уровень.

Мы были готовы продлить с ним контракт, но по медецинским показателям этого не произошло. Очень обидно, желаем ему здоровья. Надеюсь, что в ветеранских матчах он сможет принять участие", — сказал Медведев.

24 июля «Зенит» объявил об уходе 33-летнего Фернандеса. Бразильский защитник с российским паспортом пополнил состав сине-бело-голубых летом 2023 года и сыграл 18 матчей во всех турнирах, не отметившись результативными действиями.

Ранее Фернандес выступал за бразильские «Интернасьонал», «Гремио» и московский ЦСКА, вместе с которым выиграл три чемпионата России, один Кубок России и три Суперкубка страны.

Марио Фернандес
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)

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