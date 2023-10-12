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Сегодня, 19:08

Медведев рассказал, что переговоры по продлению контракта Мостового прошли спокойно и конструктивно

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал новость о продлении контракта с Андреем Мостовым.

«Мы очень рады, что переговоры по продлению контракта Мостового прошли спокойно и конструктивно. Как говорится, торопились не спеша. Мы согласовали и срок контракта, и бонусную часть. Структура и условия контракта полностью соответствуют той системе, которая применяется в «Зените». Андрей практически восстановился после травмы. Надеюсь, что даже сможет сыграть с «Кайратом» на выезде. И, конечно, будем ждать Мостового в первом домашнем матче после перерыва против «Крыльев Советов», — приводит слова Медведева Sport24.

25-летний россиянин получил травму в товарищеском матче против «Сепахана» 7 сентября. В текущем сезоне полузащитник провел 6 матчей и не отметился результативными действиями.

«Зенит» проведет товарищеский матч с «Кайратом» 14 октября в Алма-Ате.

Источник: https://sport24.ru/football/news-586256-medvedev-peregovory-po-prodleniyu-kontrakta-mostovogo-proshli-spokoyno-i-konstruktivno
Андрей Мостовой
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