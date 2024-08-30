Медведев: «Соболев проходит медобследование перед переходом в «Зенит»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев рассказал о ходе трансфера форварда «Спартака» Александра Соболева.

«Соболев приехал в Санкт-Петербург и проходит углубленное медицинское обследование», — приводит слова Медведева ТАСС.

В случае, если у футболиста нет проблем со здоровьем, он, по данным «СЭ», заключит контракт с сине-бело-голубыми по схеме «4+1». Сумма трансфера составит около 10 миллионов евро.

27-летний Соболев перешел в «Спартак» в 2020 году. В нынешнем сезоне футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут, а после матча 1-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:2) был отстранен от тренировок с командой.