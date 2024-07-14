Сегодня, 11:50
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением по поводу возможного перехода в петербургский клуб нападающего «Спартака» Александра Соболева. Он отметил, что не общался с футболистом и переговоров пока не ведется.
— А когда планируете пообщаться с Соболевым?
— Пока не вижу повода.
— Но интерес к Соболеву есть?
— Ну еще спросите: «Вы девушками интересуетесь?» Я отвечу: «Конечно, да!»
— Если бы Соболев был девушкой, он бы вас заинтересовал?
— Отвращения не вызывает, — цитирует Медведева Sport24.
Ранее сообщалось, что Соболев близок к переходу в «Зенит». Однако 10 июля появилась информация о том, что клубы не смогли договориться о трансферной стоимости 27-летнего игрока.
Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач.