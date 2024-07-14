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Сегодня, 11:50

Медведев — об интересе «Зенита» к Соболеву: «Еще спросите, интересуюсь ли я девушками. Конечно, да!»

Виктория Кравченко
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением по поводу возможного перехода в петербургский клуб нападающего «Спартака» Александра Соболева. Он отметил, что не общался с футболистом и переговоров пока не ведется.

— А когда планируете пообщаться с Соболевым?

— Пока не вижу повода.

— Но интерес к Соболеву есть?

— Ну еще спросите: «Вы девушками интересуетесь?» Я отвечу: «Конечно, да!»

— Если бы Соболев был девушкой, он бы вас заинтересовал?

— Отвращения не вызывает, — цитирует Медведева Sport24.

Ранее сообщалось, что Соболев близок к переходу в «Зенит». Однако 10 июля появилась информация о том, что клубы не смогли договориться о трансферной стоимости 27-летнего игрока.

Соболев выступает за «Спартак» с января 2020 года. В минувшем сезоне форвард принял участие в 34 матчах за московскую команду во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и сделал 9 результативных передач.

Источник: Sport24
Александр Соболев
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Александр Медведев (руководитель)
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