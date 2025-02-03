Медведев считает, что переизбрание Дюкова — ожидаемое, но положительное событие

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал переизбрание Александра Дюкова на пост президента РФС.

«Я считаю, что это хоть и ожидаемое, но положительное событие. Александр Валерьевич проявил себя человеком знающим, понимающим футбол. Прекрасный менеджер, который может преодолевать те проблемы, с которыми приходится сталкиваться — и внутренними, и внешними», — заявил Медведев «РБ Спорт».

Александр Дюков был переизбран на пост президента РФС единогласно сроком на 4 года. Он руководит союзом с 2019 года. Во второй раз он переизбирался на должность в 2021 году.