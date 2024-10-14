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Сегодня, 17:59

Медведев считает, что Соболев сможет выйти в «Зените» на уровень выше спартаковского

Алексей Михайлов
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев на мероприятии, посвященном подписанию соглашения между крупнейшим федеральным гостиничным оператором Cosmos Hotel Group и футбольным клубом «Зенит», высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева.

«Матч с «Войводиной»? Ждем от Соболева таких же результативных действий в официальных матчах. Один гол он уже забил. Вижу, как он работает, старается, взаимодействует с ребятами. У меня нет сомнений, что он не только выйдет на свой прежний уровень, но сможет играть даже еще лучше», — передает слова Медведева корреспондент «СЭ».

27-летний Соболев перешел в петербургский клуб в августе. Он провел за «Зенит» 6 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.

Александр Соболев
Александр Медведев (руководитель)

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