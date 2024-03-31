Медведев считает, что в РПЛ не нужно пересматривать лимит на легионеров

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил на вопрос о том, должен ли в РПЛ быть пересмотрен лимит на легионеров.

«Не должен. В «Зените» достаточно мало россиян? Россиян достаточно», — приводит «РБ Спорт» слова Медведева.

В РПЛ действует лимит с 13 иностранцами в заявке на сезон, при одновременном нахождении на футбольном поле не более восьми. В первой лиге клуб имеет право заявлять на чемпионат не более четырех легионеров.

На данный момент в «Зените» выступают 13 иностранных игроков. Сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ, набрав 41 очко.