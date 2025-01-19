Медведев шуткой ответил на вопрос о медобследовании Луиса Энрике

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе нападающего «Ботафого» Луиса Энрике в петербургский клуб.

«Действительно ли Энрике в ближайшее время пройдет медобследование для перехода в «Зенит»? Сначала будет психиатрическое обследование некоторых ваших коллег по перу», — сказал Медведев «СЭ».

24-летний Энрике является чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес 2024 года.

А в «Ботафого» из «Зенита» должны перейти полузащитник Вендел и вингер Артур.