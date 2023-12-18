Медведев сообщил, что инфляция не влияет на переговоры по контракту Кругового

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил «СЭ» на вопрос о переговорах по продлению контракта защитника сине-бело-голубых Данила Кругового.

Ранее Круговой заявил, что футболисты ощущают рост стоимости продуктов на фоне неизменяющейся зарплаты.

«Переговоры продолжаются без учета инфляционных ожиданий», — сказал Медведев «СЭ».

30 ноября Круговой заявил «СЭ», что его не устроило предложение «Зенита» по новому контракту. Нынешнее соглашение 25-летнего защитника с клубом действует до конца июня 2024 года.

1 декабря главный тренер «Зенита» Сергей Семак выразил надежду на то, что Круговой согласится продлить контракт с командой.