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Сегодня, 10:00

Медведев выбрал игроком года футболиста «Зенита»

Александр Медведев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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«СЭ» определил лучшего футболиста 2024 года в России. Им стал полузащитник «Монако» Александр Головин (185 баллов). Также в пятерку вошли: Джон Кордоба («Краснодар», 115 баллов), Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит», 111 баллов), Манфред Угальде («Спартак», 98 баллов), Алексей Батраков («Локомотив», 86 баллов).

А как голосовали авторитетные тренеры и известные менеджеры?

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поставил на первое место футболиста своего клуба Вендела.

Также в его пятерку вошли: Максим Глушенков («Локомотив» / «Зенит»), Александр Головин («Монако»), Джон Кордоба («Краснодар»), Дуглас Сантос («Зенит»).

Александр Головин. Головин — снова наш король. Лучший футболист России-2024!
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Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
ФК Зенит
Александр Медведев (руководитель)
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