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РПЛ

Сегодня, 20:41

Медведев заявил, что Ерохин — полноценный игрок «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Председатель совета директоров санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с исключением полузащитника сине-бело-голубых Александра Ерохина из заявки команды на сезон РПЛ.

«Это чисто оформительский вопрос. Александр — полноценный игрок «Зенита», — приводит слова Медведева «Спорт День за Днем».

Ранее стало известно, что 33-летний россиянин заявляется за дубль «Зенита» для выступления во второй лиге.

Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 7 матчах, в которых сделал 1 голевую передачу.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/medvedev-erokhin-polnotsennyy-igrok-zenita
Александр Ерохин
Футбол
ФК Зенит
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 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
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 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
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 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
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 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
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 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 19:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
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Локомотив – Оренбург
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