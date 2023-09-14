Медведев заявил, что Ерохин — полноценный игрок «Зенита»

Председатель совета директоров санкт-петербургского «Зенита» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с исключением полузащитника сине-бело-голубых Александра Ерохина из заявки команды на сезон РПЛ.

«Это чисто оформительский вопрос. Александр — полноценный игрок «Зенита», — приводит слова Медведева «Спорт День за Днем».

Ранее стало известно, что 33-летний россиянин заявляется за дубль «Зенита» для выступления во второй лиге.

Ерохин выступает за «Зенит» с 2017 года. В сезоне-2023/24 футболист принял участие в 7 матчах, в которых сделал 1 голевую передачу.