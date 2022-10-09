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Сегодня, 20:25

Медведев заявил, что «Факел» заслужил сыграть вничью с «Зенитом»

Иван Торопцев
Корреспондент

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев заявил, что «Факел» заслуженно сыграл вничью с командой из Санкт-Петербурга в матче 12-го тура РПЛ.

Воронежцы встречались с петербуржцами на своем поле в субботу, 8 октября, матч закончился со счетом 1:1.

«Хочется отметить атмосферу на стадионе — болели все. Это вместе с отличной погодой создало футбольную атмосферу. Поле было особенным — оно, как мне показалось, лежит на песчаной подушке и поэтому было тяжелым, вязким. Хотя оно и одинаково для обеих команд, «Факел» к нему более привычен — неслучайно они проиграли всего один матч на своем поле.
Что касается игры, по владению мячом и по опасным моментам «Зенит» имел неоспоримое преимущество. Малком, не считая потрясающего гола с длиннющего паса Деяна Ловрена, мог забить еще дважды; также была перекладина. «Факел» только дважды огрызнулся на угловых, которые являются их оружием. Соперник своим отношением заслужил это очко», — приводит ТАСС слова Медведева.

Ничья с «Факелом» стала для «Зенита» третьей в сезоне-2022/23. Петербуржцы лидируют в турнирной таблице чемпионата России с 30 очками в 12 матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/16000703
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Факел (Воронеж)
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