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Сегодня, 15:07

Медведев заявил, что информация о предложении «Ботафого» по Венделу не соответствует действительности

Камила Абдурахманова
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Вендела в «Ботафого».

— Бразильское издание Globo сообщает, что «Ботафого» сделал официальное предложение о трансфере Вендела, который намерен покинуть РПЛ. Действительно ли это так?

— Нет, не так, — сказал Медведев «ВсеПроСпорт».

По данным Globo, Вендел видит хорошие перспективы в возможном возвращении в чемпионат Бразилии. Полузащитник хочет покинуть Россию, чтобы попасть в список кандидатов в тренерском штабе сборной Бразилии и получить возможность выступать за национальную команду своей страны.

В этом сезоне Вендел сыграл за «Зенит» 19 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал 11 результативных передач.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
Футбол
ФК Зенит
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