Медведев заявил, что победа «Зенита» 1984 года легла в культурный код клуба

Сегодня, 17:56
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев во время работы совместной открытой студии ФК «Зенит» и «Радио Зенит» в петербургском Доме книги высказался о 40-летнем юбилее первого чемпионства сине-бело-голубых.
— Надо всегда помнить, что это было за время. Можно сказать, это — апофеоз застоя, когда генеральные секретари [ЦК КПСС] один за одним уходили из жизни, множество ограничительных мер, уезжали известные режиссеры... Это был предперестроечный год, который принес кардинальные изменения в нашей стране. И вот футбол был отдушиной, глотком свежего воздуха.
Прежде Ленинград никогда не выигрывал и никогда не претендовал на чемпионские медали. Хотя после этого был очень долгий, непростой период без побед — но это, что называется, вошло в код Санкт-Петербурга, Ленинграда и «Зенита». И все последующие победы все равно отталкивались от победы 1984 года — и принципы построения команды, и тренерское искусство, которое было продемонстрировано тренером, который сам играл за «Зенит» (Павел Садырин — Прим. «СЭ»), — передает слова Медведева корреспондент «СЭ».
|И
|М
|О
|1
|Краснодар
|15
|32-7
|37
|2
|Зенит
|15
|33-7
|36
|3
|Локомотив
|15
|30-18
|34
|4
|Динамо
|15
|31-17
|30
|5
|Спартак
|15
|25-12
|28
|6
|ЦСКА
|15
|24-10
|27
|7
|Рубин
|15
|17-22
|19
|8
|Ростов
|15
|20-26
|17
|9
|Акрон
|15
|19-30
|16
|10
|Пари НН
|15
|15-27
|15
|11
|Динамо Мх
|15
|9-14
|15
|12
|Кр. Советов
|15
|13-23
|12
|13
|Химки
|15
|16-28
|12
|14
|Факел
|15
|10-23
|12
|15
|Ахмат
|15
|13-29
|9
|16
|Оренбург
|15
|16-30
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|14
|16 (10+6)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|11
|11 (8+3)
|
|
Эсекиэль Барко
Спартак
|14
|10 (5+5)