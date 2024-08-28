Медведев: «Решение по Соболеву будет объявлено в четверг»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о подписании сине-бело-голубыми нападающего «Спартака» Александра Соболева. В среду вечером об этом заявил комментатор Георгий Черданцев.

«Дайте мое заявление в связи с распространяемыми слухами: решение по Александру Соболеву будет объявлено завтра», — сказал «СЭ» Медведев.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут.

20 августа появилась информация, что «Зенит» возобновил переговоры по трансферу игрока.