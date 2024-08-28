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Сегодня, 21:54

Медведев: «Решение по Соболеву будет объявлено в четверг»

Микеле Антонов
Корреспондент
Александр Соболев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о подписании сине-бело-голубыми нападающего «Спартака» Александра Соболева. В среду вечером об этом заявил комментатор Георгий Черданцев.

«Дайте мое заявление в связи с распространяемыми слухами: решение по Александру Соболеву будет объявлено завтра», — сказал «СЭ» Медведев.

Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года. В нынешнем сезоне 27-летний футболист провел на поле за красно-белых всего 67 минут.

20 августа появилась информация, что «Зенит» возобновил переговоры по трансферу игрока.

Александр Соболев
ФК Зенит
Даниил Медведев
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